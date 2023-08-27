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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بحثا التعاون المشترك.. أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل مفتي ماليزيا والوفد المرافق له

أمين عام مجمع البحوث
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر د. نظير عياد، بمكتبه صباح اليوم، د. لقمان بن عبد الله مفتي الولاية الفدرالية بدولة ماليزيا، ود. محمد فوزي بن حمّاد عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا كوالالمبور والوفد المرافق لهما؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الممكنة.

أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل مفتي ماليزيا 

في بداية اللقاء رحَّب الأمين العام بالوفد معربًا عن تقدير الأزهر الشريف لدولة ماليزيا حكومة وشعبًا وطلابًا؛ حيث قدَّم لهم صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي، أو من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم، مضيفًا أن المجمع حريص على التعاون المثمر مع جميع الهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات العلمية.

وتناول اللقاء التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة والتي من بينها الاستفادة من جهود أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب في إمكانية تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الإفتاء في ماليزيا، وكذلك إمدادهم بالإصدارات العلمية للأزهر.

من جهته، أعرب الوفد الماليزي عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وأهمية التعاون المستمر مع الأزهر الشريف وعلمائه الأفاضل، الذين يسهمون في نشر سماحة ووسطية المنهج الأزهري، مؤكدين أن الأزهر هو الجهة الوحيدة التي يثق فيها الجميع لتعليم أبنائهم صحيح الدين، خاصة في ظل ما يعانيه العالم حاليًا من انتشار الأفكار المغلوطة والمنحرفة عن المنهج الصحيح.

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«البحوث الإسلامية» ينشر فيلمًا تسجيليًا يحكي تاريخه منذ النشأة وحتى الآن

نشر المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فيلمًا تسجيليًا يحكي تاريخ المجمع منذ نشأته في عام 1961م ومراحل تطوره حتى الآن.

ويناقش الفيلم الذي يستعرض جهود هذا القطاع المهم من قطاعات الأزهر الشريف الدور العلمي والدعوي للمجمع على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مهام ومسئوليات الأمانات المساعدة به والإدارات العامة، وما يقدمه المجمع من خدمات سواء للجمهور العام أم للمتخصصين في العلوم المختلفة.

كما يلقي الفيلم الضوء على لجانه العلمية المتخصصة ودور وعاظه وواعظاته في تحقيق رسالة الأزهر الشريف التي عني بها على مرّ الأزمنة والتاريخ. 

 

البحوث الإسلامية نظير عياد مفتي ماليزيا قطاعات الأزهر أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا كوالالمبور

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