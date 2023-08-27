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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مصنع استروكس بالقاهرة|صور

المتهمين
المتهمين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تصنيع مخدر الإستروكس وترويجه بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الإستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة (أول السلام) بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت كيلو جرام – أدوات ومعدات التصنيع – عدد 36 قطعة سلاح نارى "براشوت" - سيارة – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

 بمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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