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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواقع التواصل .. هكذا تستغل روسيا أحداث النيجر

صدى البلد

أطلقت قنوات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالدولة الروسية جهدا كبيرا لاستغلال التحركات العسكرية التي وقعت الشهر الماضي في النيجر، سعيا لتعزيز نفوذ موسكو في البلاد وربما فتح فرص للتدخل.

كشف تحليل الخبراء أن النشاط الذي يركز على النيجر على القنوات المرتبطة بجماعة فاجنر شبه العسكرية انخفض بشكل حاد بعد وفاة يفجيني بريجوزين، زعيم فاجنر، في حادث تحطم طائرة شمال موسكو الأسبوع الماضي.

لكن قنوات تيلجرام الموالية لروسيا على نطاق أوسع واصلت مناقشة أو نشر معلومات مضللة حول النيجر بنفس المستويات التي كانت عليها قبل وفاة بريجوزين، وفقًا لبحث أجرته شركة لوجيكالي، وهي شركة تكنولوجيا تتعامل مع المحتوى والمعلومات المضللة التي قد تكون ضارة عبر الإنترنت ومقرها في المملكة المتحدة والهند وأفريقيا.

ارتفع المحتوى المتعلق بالنيجر عبر 45 قناة روسية على تطبيق "تيليجرام" تابعة للدولة الروسية أو "فاجنر" بنسبة 6645% في الشهر التالي للانقلاب، مما يشير إلى اهتمام موسكو الشديد باستغلال الاضطرابات.

تم اكتشاف 11 جزءًا فقط من المحتوى المتعلق بالنيجر، في الشهر السابق للانقلاب، و742 جزءًا من المحتوى منذ ذلك الحين. وحددت الشركة زيادة كبيرة في كمية المحتوى الذي يروج للروايات المناهضة لفرنسا في هذه الحسابات، على الرغم من أنها وجدت أن المشاعر السلبية تجاه باريس في النيجر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، كانت منتشرة بالفعل قبل الانقلاب.

يعزز البحث، وفقا لما نشرته الجارديان، المخاوف من أن روسيا ستسعى إلى كسب النفوذ والعقود المربحة والوصول إلى الموارد الرئيسية في النيجر بعد الإطاحة بالبازوم. لا يوجد دليل على وجود جهود روسية منسقة لزعزعة استقرار حكومة بازوم قبل الانقلاب مباشرة، وهو ما عزاه المحللون إلى صراعات داخلية على السلطة.

أظهر أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على تيك توك وفيسبوك في فبراير لقطات زائفة تم تصويرها خلال محاولة انقلاب في مارس 2021 في نيامي باعتبارها حادثة جديدة تنطوي على إطلاق النار حول مقر إقامة الرئيس. كانت هناك تعليقات للمساهمين تنتقد بشدة بازوم ودعمه لفرنسا.

تم نشر لقطات أخرى بنفس الطريقة لتضليل المشاهدين. وأظهرت نشرات مزيفة هجوما فرنسيا على قافلة عسكرية نيجيرية وتضمنت اتهامات بأن القوات الفرنسية تعمل سرا مع متطرفين إسلاميين.

تم إلقاء اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العداء المتزايد تجاه فرنسا مما دفع باريس إلى سحب قواتها من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2022 ومن بوركينا فاسو هذا العام.

تشير الجهود المستمرة التي تبذلها حسابات مرتبطة بالدولة الروسية لاستغلال الاضطرابات إلى أن الكرملين سيسعى إلى ضمان الاستمرارية بينما يتولى عمليات النفوذ وكذلك الشبكات والشركات التي يديرها بريجوزين.

وكانت العديد من صفحات الفيسبوك، التي شاركت الأخبار الكاذبة حول الاضطرابات الأخيرة في النيجر، قد نشرت في السابق مواد مؤيدة لروسيا أو استهدفت الوجود الفرنسي في منطقة الساحل.

قامت إحدى الصفحات بتضخيم التقارير الكاذبة على فيسبوك وتويتر في أبريل 2022 والتي اتهمت القوات الفرنسية بارتكاب فظائع في وسط مالي وعرضت صورًا مفترضة لمقبرة جماعية تم حفرها في جوسي، بالقرب من قاعدة عسكرية فرنسية تم تسليمها للتو إلى الجيش المالي.

كشف الجيش الفرنسي أنه استخدم طائرة بدون طيار لتصوير ما يبدو أنه مرتزقة روس يقومون بدفن الجثث قبل عدة أيام.كما استأجرت جمهورية أفريقيا الوسطى مرتزقة روس، وهناك مخاوف من أن بوركينا فاسو قد تفعل الشيء نفسه الآن.

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، لبي بي سي إنه لا يعتقد أن روسيا أو فاجنر حرضت على الانقلاب في النيجر، لكنهما "حاولتا الاستفادة منه".

روسيا النيجر أحداث النيجر فرنسا

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