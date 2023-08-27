تدمير المنازل.. ذعر في إسطنبول بسبب زلزال عنيف منتظر

يعيش سكان إسطنبول التركية، خاصة في مناطق مثل أدالار، أفجلار، بهتشلي إيفلر، باكيركوي، بيليك دوزو، كوتشوك، مالتيبي، توزلا، أوسكودار، حيث المنازل والمباني القديمة، في رعب من أن يتم تدمير منازلهم في حالة حدوث زلزال محتمل.

وحسب شبكة “رووداو” الإعلامية، اتجهت كل الأنظار إلى إسطنبول بسبب زلزال مرمرة المحتمل، والذي كان متوقعا بعد الدمار الناجم عن الزلازل في 6 فبراير.

وفي حالة حدوث زلزال بقوة 7.5 درجة عبر إسطنبول، فإن 91 ألفا و 81 مبنى سيتضرر بشكل كبير جدا، و167,116 مبنى ستتضرر بشكل متوسط.

المقاطعات الأكثر خطورة

من بين المناطق الأكثر خطورة في زلزال محتمل أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية هي مناطق أدالار، أفجلار، بهتشلي إيفلر، باكيركوي، بيليك دوزو، بيوك شكمجة، كوتشوك شكمجة، مالتيبي، توزلا، أوسكودار، زيتون بورنو وسلطان بيلي والأحياء المجاورة.

ويتوقع سكان المنطقة من الدولة والبلدية اختبار مبانيهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة بعد زلازل 6 فبراير المتمركزة في كهرمان مرعش.

ومعظم المباني هناك عمرها 30 عاما وليست قوية، لهذا السبب يرغب سكان الحي في الاستقرار في مبان جديدة ولكن أقل إيجار في الحي يبدأ من 15-20 ألف جنيه.

ويطلب إخلاء المبنى السكني في غضون 3 أشهر، لكن سكان الشقق لا يعرفون إلى أين يذهبون، ويقولون إنه لا البلدية ولا الدولة تساعدهم في هذا الصدد.