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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات خطيرة.. حافلة سياحية تتعرض لحادث مروع في تركيا

حادث تركيا - أرشيفية
حادث تركيا - أرشيفية

أفادت قناة “تي جي آر تي هابر” التركية، اليوم الأحد، بتعرض حافلة سياحية لحادث قوي في محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا، وأصيب 26 شخصا، 3 منهم في حالة خطيرة.

وذكرت القناة التركية أن "ثلاثة من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى إرمينيك الحكومي في حالة حرجة".

وفي وقت سابق، شهدت مدينة “كارص” التركية، حادثا مروعا، حيث سقطت حافلة ركاب من ارتفاع 50 مترًا.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، وقع الحادث المأساوي في ساعات الصباح حينما انقلبت الحافلة التي تقل الركاب على جسر Karakurt Viaduct.

وتوجهت فرق الصحة ووحدة الإنقاذ والإسعاف الميداني (UMKE) وقوات الدرك، بالإضافة إلى فريق الإطفاء إلى المنطقة لتقديم المساعدة وإنقاذ المحاصرين.

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تسبب الحادث المأساوي في وفاة 5 أشخاص، ولم يتم تحديد عدد المصابين بعد.

تركيا كهرمان مرعش حادث

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