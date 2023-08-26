حرائق غابات في إسطنبول.. تركيا تحذر من وصول النيران إلى المباني السكنية

أفادت صحيفة "حريت" التركية ،اليوم السبت، باندلاع حرائق غابات في إسطنبول، واقتراب ألسنة اللهب من المباني السكنية.

وامتد الحريق، الذي اندلع في العشب في منطقة توياب في إسطنبول بيوك شكمجة، إلى الأشجار على جانب الطريق.

واندلع الحريق لسبب غير معروف في المنطقة العشبية في منطقة بيوك شكمجة جمهوريت محلسي.

وبناء على البلاغ، تم إرسال العديد من فرق الإطفاء والصحة والشرطة إلى مكان الحادث.

وقد استجاب رجال الإطفاء لبلاغات الحريق، بينما اتخذت الشرطة احتياطات السلامة في المنطقة المحيطة.

ومع تزايد ألسنة اللهب بفعل الرياح، واقترابها من المنازل المحيطة؛ يواصل رجال الإطفاء جهودهم؛ لإخماد النيران.

فيما تم رصد الحريق في المنطقة العشبية، عبر طائرة دون طيار، بينما تدخلت الفرق الصحية للتعامل مع المواطنين المتضررين من الدخان بعد اقتراب النيران من المنازل.