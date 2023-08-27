سكاي نيوز: البرهان يلتقي الرئيس السيسي في العلمين

ذكر موقع “سكاي نيوز عربية”، أن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت مصادر، حسب موقع “سكاي نيوز”، أن البرهان سيلتقي الرئيس السيسي في مدينة العلمين الجديدة.

ولفتت “سكاي نيوز” إلى أن البرهان سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية.

وتعد هذه هي أول جولة خارجية للبرهان، منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وزار البرهان قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع الدعم السريع.

وغادر البرهان، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الخميس، والذي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصره، وشوهد في مقاطع فيديو وصور في مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل.

وأفادت تقارير صحفية بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني سيقوم بجولة خارجية قريبا تشمل عدة دول في المنطقة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد وصل إلى قيادة المدفعية عطبرة بولاية نهر النيل.

وأفادت صفحة القوات المسلحة السودانية علي فيس بوك بأن قواتها بسط السيطرة الكاملة علي سلاح المدرعات ومحيطها بعد عمليات تمشيط واسعة استهدفت فيها قوات العمل الخاص جيوب المتمردين الهاربين بعد المحاولات الانتحارية الفاشلة الأيام الماضية.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات في العاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

وقال بيان للجيش السوداني إن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يظهر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع وسط الجنود الذين احتفلوا به.

ونشر الجيش السوداني عبر حساباته على وسائل التواصل مقاطع فيديو متنوعة للبرهان، وصورة يجلس فيها وسط مدنيين قال الجيش إنها في الحارة 100 إسكان الصحفيين بكرري وارتكاز الجيش.

وكانت المعارك قد اشتدت في محيط سلاح المدرّعات في الخرطوم طوال الأيام الماضية بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاولة من الدعم السريع للسيطرة على القاعدة الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة.