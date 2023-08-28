رضا عبدالعال: أوسوريو "جاي ياكل عيش" في الزمالك

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك غير مقنع فنياً بالنسبة له ولم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن لجماهير القلعة البيضاء.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لا يصلح لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة وفي رأيي أنه جاي ياكل عيش في الزمالك ولم ينجح فى مهمته حتى الآن ".



وتابع:"أوسوريو لم يقدم أوراق اعتماده لجماهير القلعة البيضاء حتى الآن وهو ليس الرجل المناسب لهذه المرحلة ".