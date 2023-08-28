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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره عبر انستجرام

رامي جمال
رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال صورت من احدث ظهور له عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلق رامي جمال علي الصوره قائلا:"الفتره اللي فاتت كانت فتره مش سهله عليا خلتني شویه محتاج افصل لوقت محتاج ادور ايهناقصني ك شخص علشان اكون افضل ايه ناقصني ك فنان علشان اكون افضل الفتره اللي جايه مفيش فيها غير اجتهاد وتركيز وبس .... كلمه اخيره لجمهوري الغالي شكرا علي دعمكم من اول اغنيه نزلت ولحد الاغنيه اللي فاتت واللي جي بامر الله زي ما حلمت واتمنيت بحبكمجدا

 

وأكد المطرب والملحن رامي جمال، أن لديه مشكلة لها علاقة بالإنجاب، معقبا: «كان نفسي يكون عندي أطفال وربنا يباركفي كل اللي ربنا رزقهم، وأولاد اخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، ومش بفكر في الموضوع زي الأول، ولكن كل هميزوجتي لأنها لا تعانى من عدم الإنجاب».

 

وقال رامي جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قلت لزوجتي ناريمان، إحنا عايشين مرة واحده مفيش وقت تعملي جدعة، وتضيعي حلم الأمومة، الراجل ممكن يعيشعادي، لكن الست اتخلقت عندها غريزة الأمومة رقم 1، وعمري ما هشوفك قليلة الأصل لو مشيتي"، فكان ردها: «كل أنواعالرزق بتيجي لكل شخص لوحده إلا الخلفة ده رزق مربوط بالاتنين، لو مكتوب لي أخلف فاهخلف منك ابن، ولو مشمكتوب لي واتجوزت من شخص آخر ممكن ماخلفش بس هكون خسرت الإنسان اللي بحبه».

الفنان رامي جمال المطرب والملحن رامي جمال برنامج حبر سري شاشة القاهرة والناس

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