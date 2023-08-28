للإفطار.. طريقة عمل العجة المصرية

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيسبوك ، طريقة عمل العجة المصرية.



المقادير

6بيضة

نصف كيلو بصل مقطع صغيرا

2حبة طماطم قطع صغيرة .

2 ربطة بقدونس

2 ربطة كسبرة خضراء

2حبة فلفل أخضر

كم فص ثوم مفروم

3 م دقيق

كوب ماء

زيت

ملح

فلفل أسود

كسبرة ناشفة ناعمة

شطة حسب الرغبة

ملعقة كبيرةبيكنج بودر

الطريقة

نقوم بفرم البصل حتى يصبح ناعم، ونحمره فى الزيت إلى أن يكتسب اللون الذهبى ونتركه قليلاً حتى يبرد ثم نضع البيض فى طبق عميق ونضربه باستخدام المضرب ونضيف عليه الفلفل الأسود والملح والكمون والشطة والكسبرة الناشفة ونقلبهم جيداً

ونضع 3 ملاعق من الدقيق وم البيكنج بودر فى كوب ماء ثم نضيفه إلى البيض، ونضيف الطماطم المقطعة و الفلفل و البقدونس والكسبرة ونقلبهم جيداً ونضع البصل عليهم بعد أن يبرد ثم نصب الخليط فى صينية مدهونة بالزيت وممكن تصيبها في قوالب كب كيك عشان الاولاد بتحبه، وندخلها فرن متوسط الحرارة إلى أن تأخذ اللون الذهبى.

وبالهنا والعافية

