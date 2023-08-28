٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث يتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات وأسرهم عن موعد الزيادة الجديدة خاصة مع اقتراب صرف معاش شهر سبتمبر 2023، والمقرر البدء في صرفه الجمعة الموافق ١ سبتمبر، وفى السطور التالية مفاجأة ونوضح التفاصيل وموعد الزيادة الجديدة لأكثر من 11 مليون مستفيد.

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ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق فى صرف المعاشات وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين فى الحصول على مستحقاتهم دون معاناة، ويمكن للمواطنين صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي :- ماكينات الصراف الآلي atm ومكاتب البريد المصري و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي ، و من منافذ شركة فوري.

كما تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لموعد صرف معاش سبتمبر 2023، وهو الأمر الذى ينتظره 11 مليون وأكثر من أصحاب المعاشات في مصر .