عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث يتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات وأسرهم عن موعد الزيادة الجديدة خاصة مع اقتراب صرف معاش شهر سبتمبر 2023، والمقرر البدء في صرفه الجمعة الموافق ١ سبتمبر، وفى السطور التالية مفاجأة ونوضح التفاصيل وموعد الزيادة الجديدة لأكثر من 11 مليون مستفيد.

شاهد الفيديو:

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق فى صرف المعاشات وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين فى الحصول على مستحقاتهم دون معاناة، ويمكن للمواطنين  صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي :- ماكينات الصراف الآلي atm  ومكاتب  البريد المصري و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي ، و من منافذ شركة فوري.

كما تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لموعد صرف معاش سبتمبر 2023، وهو الأمر الذى ينتظره 11 مليون وأكثر من  أصحاب المعاشات في مصر .

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

موضوعات متعلقة

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

ترشيحاتنا

أول تعليق من داليدا خليل على ارتباطها بـ عمرو دياب

أحمد موسى: الرئيس السيسي وضع خططا مستقبلية لنهضة مصر.. فيديو

بعد منع صرف الأرز على البطاقات..أحمد موسى لوزير التموين: قرار غير مدروس..فيديو

أكثر من تعداد دول.. التعبئة والإحصاء يشكف عدد اللاجئين بمصر

قرار صادم من أعضاء نادي الزمالك ضد تعيين عماد البناني.. تقاصيل

إجراء عاجل من روسيا بعد تحليق طائرات مُسيرة أمريكية فوق جزيرة القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

طريقة عمل قهوة بالزبدة bullet coffe

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ