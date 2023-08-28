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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا غانم: فيلم "أولاد حريم كريم " أحلى من الجزء الأول| فيديو

صدى البلد

قالت الفنانة علا غانم "أوعد الجمهور أن فيلم “أولاد حريم كريم" هيعجبهم وهيكون أحلى من الجزء الأول".

وأضافت الفنانة علا غانم في تصريحاتها لعدسة صدى البلد على هامش حضورها الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما:" كواليس التصوير بتفكرنا بذكريات 18 سنة فاتت ، وسعداء إننا بنشتغل تانى مع بعض وتكاتفنا إننا نقدم جزء أحلى من الجزء الأول". 

وشاركت الفنانة بشرى عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل  الاجتماعي لـ تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت بشرى برفقة داليا البحيري وعلا غانم وبسمة وتيام مصطفى قمر، وهم أبطال فيلم “أولاد حريم كريم”,.

وعلقت على الصور قائلة: "حريم كريم يقابل #أولاد_حريم_كريم فى نهائى كأس مهرجان الدراما نسخة العلمين.. بس على مين د؟!!! ساعة الصفر ۳۰/۸/۲۰۲۳".

وفيلم "ولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم د، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا،  وتحديدا في عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

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