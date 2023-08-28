أبطال رفع الأثقال البارالمبي في ضيافة برنامج "8 الصبح".. شاهد

استضاف برنامج " ٨ الصبح " نجرم رفع الأثقال البارالمبي ، بعد أن حققوا مراكز متقدمة في كأس العالم .

وقال اللاعب إسلام منجي الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم ، إنه حقق وزن ١٧٠ كيلو جراما، متابعا :" الفرق بيني اللاعب اللي قبلي ٤٠كيلو جرام ".

ومن جانبه قال مروان أحمد ، الحاصل على ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي ، إنه خضع لتدريب دام ٨ شهور في معسكر بالمعادي ، والمعسكر كان نقطة تغير في حياته ، متابعا :" الفرحة مكنتش سايعه أهلي لما عرفوا ".



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