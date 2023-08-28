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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان رايح يصلي الفجر .. مصرع فتي في حادث تصادم ببنها

المتوفى
المتوفى

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية مصرع فتي 15عاما متأثرا بإصابته وإصابة زميله في حادث تصادم منذ أسبوع، أثناء ذهابهما إلى صلاة الفجر.

 وتم نقل صديقه للعلاج متأثرا بإصابته إلى مستشفي التأمين الصحي ، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، والاستعلام عن حالة المصاب.


البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً بوقوع حادث تصادم بمدينة بنها، وانتقلت على الفور الأجهزة المعنية وتبين تصادم سيارة بها شابين وأسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى مستشفي بنها الجامعي وتبين وفاة "معاذ م" اليوم متأثرا بإصابته بعد خضوعه للعلاج بمستشفي بنها الجامعي، فيما تم نقل زميله "علي ع" الى مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج.


فيما أعرب أصدقاء معاذ أنه يبلغ من العمر 15عاما أنهي دراسته الإعدادية بتفوق وكان يستعد للمرحلة الثانوية ويشهد له الجميع بحسن الخلق ، كما أوضح أقارب المتوفيان أنهما كانا ذاهبان لأداء صلاة الفجر ووقع الحادث.

بنها القليوبية محافظة القليوبية مدينة بنها مستشفي بنها الحامعي

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