تحت شعار نحن لسنا ضد النظام بل يقف ضدنا .. لماذا ينجح معارضو القيادة بدول أمريكا اللاتينية؟ تفاصيل الخدعة الكبرى

"نحن لسنا ضد النظام، النظام ضدنا" .. شعار رفعه الإسبان منذ أكثر من عقد ضد السلطة الحاكمة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ورجت أركان مدريد أصوات من يردد هذا الهتاف الشهير، وبعد مرور تلك السنوات، عاد هذا الشعار ليكون بوصلة شعوب أمريكا اللاتينية في الانتخابات التي جرت خلال هذا العام، وكانت البداية مع عودة لولا دا سيلفا للرئاسة بالبرازيل، ثم خلال الشهر الجاري، والذي أفرزت عن فوز ممثلي المعارضة، وهو ما حدث في دولتي جواتيمالا والأرجنتين.

"مناهضي السيستيما" .. كان هذا هو الاسم الذي يطلق على التيارات السياسية التي تعارض الأنظمة الحاكمة بأمريكا اللاتينية، ولكن تحول الأمر الآن، وأصبحت تلك التيارات هي السيستم ذاته، وأصبحوا هم في السلطة الآن، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت، ما هو السبب في هذا التوجه بتلك القارة، وما الأخطاء التي وقعت بها السلطات السابقة والتي تسببت في الإطاحة بها،

أريفالو وخافيير على كرسي الحكم

في أحدث سلسلة لانتصارات الرؤساء الجدد بأمريكا اللاتينية، كان احتفال برناردو أريفالو في جواتيمالا وخافيير مايلي في الأرجنتين، هو أحدث احتفالات المرشحين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم "معارضين للنظام" بالنجاحات الانتخابية، وذلك بعد حملات انتخابية قوية، رددوا فيها شعار "نحن لسنا ضد النظام، النظام ضدنا"، وهو الشعار الذي هتف به المتظاهرون "الغاضبون" قبل أكثر من عقد من الزمان في شوارع مدريد عندما هزت الأزمة الاقتصادية إسبانيا، واحتجوا على البنوك وضد السياسيين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فقد كانت وحدة اللغة بين أسبانيا وعدد من الدول اللاتينية، كان الشعار والتجربة الأسبانية ملهمة لتلك الشعوب، حيث كانت هناك موجة مماثلة من الاستياء ــ وإن كانت بتركيز مختلف ــ تجتاح مختلف أنحاء أميركا اللاتينية منذ سنوات، وفي كل مكان تقريبًا يوجد سياسيون يسبحون عليه، ويطلقون على أنفسهم اسم "مناهضي السيستيما"، أي معارضي النظام الحاكم.

وأحدث الأمثلة على ذلك هما خافيير مايلي وبرناردو أريفالو، وذلك بفضل أطروحاته التحررية وأدائه الشبيه بنجوم موسيقى الروك، حصل الاقتصادي مايلي على ما يقرب من ثلث الأصوات في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الأرجنتين في منتصف أغسطس، فحقق أفضل نتيجة بين جميع المرشحين، ولكن هناك أيضاً عالم الاجتماع المستقر برناردو أريفالو، الذي يقدم نفسه باعتباره ديمقراطياً اشتراكياً، وبالتالي انتخب رئيساً لغواتيمالا في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن كادت الأحزاب القائمة أن تنجح في استبعاده من جولة الإعادة في الانتخابات.

"معاداة النظام" مصطلح تجاري ضد الرأسمالية

وهنا يقول الباحث الاجتماعي كارلوس أنطونيو أغيري روخاس من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM ): "يقال إن العديد من هذه الشخصيات تعارض النظام لأنهم لم يمارسوا مهنة سياسية محترفة في حزب ما، ومع ذلك، فيما يتعلق بتاريخ الأفكار، يشير مصطلح "معاداة النظام" إلى الأشخاص الذين فهموا النظام الرأسمالي باعتباره السبب الجذري لمشاكلهم وأرادوا تدمير هذا النظام والتغلب عليه".

وتابع: "لكن هذا لا ينطبق على أريفالو بقدر ما ينطبق على مايلي، حيث يعد أريفالو ديمقراطيًا اشتراكيًا يريد رأسمالية تهيمن عليها المؤسسات أكثر من الفساد"، ويوضح أغيري روخاس أن الرئيسين السابقين للولايات المتحدة والبرازيل ، دونالد ترامب وجائير بولسونارو، ليسا معارضين للنظام أيضًا، ولكنهم يمثلون حق عفا عليه الزمن للغاية".

نجاحهم بسبب خلل بعمل النظام

وبحسب الصحيفة الألمانية، فيعتقد عالم السياسة الأرجنتيني أندريس مالامود أيضًا أن العديد من السياسيين في أمريكا اللاتينية يتم تصنيفهم خطأً على أنهم معارضون للنظام، ولكن هؤلاء المرشحون ليسوا ضد الديمقراطية، إنهم ضد ممثليها، فهم ناجحون لأن النظام لا يعمل، فالاقتصاد يتعطل، ومع نموها، أصبحت القوة الشرائية راكدة، وتشعر قطاعات كبيرة من السكان أن الطبقة الحاكمة لا تعرف ما تعانيه من حرمان.

واستنادًا إلى "Sociedad de castas"، المجتمع الطبقي خلال الحكم الاستعماري الإسباني، لا يزال السياسيون الراسخون ودوائر نفوذهم المختلفة يُطلق عليهم اسم "الطبقة السياسية" اليوم، وهذه هي الكلمة على وجه التحديد التي يستخدمها المرشح الرئاسي الأرجنتيني مايلي في كثير من الأحيان للإشارة إلى الأحزاب التقليدية التي يهاجمها.

ليست أحزابا حقيقية

وبالإضافة إلى حالة عدم الرضا التي تشكل مرتعا لظاهرة ما يسمى بمعارضي النظام، يرى عالم السياسة أندريس سانتانا من جامعة مدريد المستقلة أن هناك أيضا في أمريكا اللاتينية، من السهل نسبيا أن تجد حزباً جديداً لأن أنظمة الأحزاب الموجودة ضعيفة جداً، والأحزاب تتغير كثيراً مع قيادة الحزب".

ويقول أغيري روخاس: "هناك اعتقاد متزايد بأن السياسة تدور تلقائيًا حول مكائد مشكوك فيها، فعندما هتف المتظاهرون في الأرجنتين عام 2001: "عليكم أن تبتعدوا جميعاً!"، كانوا يقصدون الطبقة السياسية بأكملها، وكانوا يقصدون السياسيين من اليسار المزعوم، والديمقراطيين الاشتراكيين، واليمين، والمتطرفين اليمينيين. دون تمييز".

تكشف النجاحات الخارجية عن مشاكل في الديمقراطية

ويقول المكسيكي أغيري روخاس، إن أزمة في السياسة نفسها، وينعكس هذا أيضاً في انخفاض نسبة المشاركة في مختلف البلدان، فإن عدداً أقل وأقل من الناس يؤمنون بالسياسة وبالتالي لا يصوتون، ولهذا السبب يمكن لمثل هؤلاء الغرباء الفوز في الانتخابات دون أغلبية جميع الأصوات الممكنة.

ولا يرى الأرجنتيني مالامود أن صعود المعارضين المزعومين للنظام يشكل تهديداً للديمقراطية، ففي الأساس، الاستقرار الديمقراطي لا يتأثر إذا فشل هؤلاء السياسيون، فسيتم التصويت لهم مرة أخرى، وكذلك لا يرى المكسيكي أغيري روخاس أيضًا المشكلة في ما يؤكد عليهم باعتبارهم سياسيين مناهضين للمؤسسة، وقال، إنهم لا يمثلون تهديدًا للديمقراطية بقدر ما يمثلون علامة على الأزمة العالقة فيها الديمقراطية الليبرالية، لأنها تتوسع باستمرار بعيدًا عن السياسة، وعن الواقع الإنساني".