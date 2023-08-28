السياحة التعليمية مصدر جديد للدولار.. أهم مميزات الدراسة في مصر

السياحة التعليمية في مصر، خطوة جديدة من خطوات التنمية في المنظومة التعليمية، حيث أعلن اليوم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء.

السياحة التعليمية في مصر

وتهدف السياحة التعليمية إلى جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين لمتابعة الدراسة داخل مصر حيث يعد هؤلاء الطلاب مصدرا لزيادة الحصيلة الدولارية داخل البلاد بالإضافة إلي تعزيز الروابط الثقافية والحضارية بين الدول.

ولتعزيز السياحة التعليمية في مصر قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارة الطيران سوف تقوم بعمل تخفيض 25% للطالب الوافد وأسرته على تذاكر الطيران يحصل عليها الطالب بموجب الكارت الخاص بالطالب، وهذا لتشجيع القدوم للدراسة الي مصر، بإضافة الي إطلاق "فيزا تعليمية" والتي فور حصوله عليها يعد الطالب كأنه فى بلده ومن ثم يحصل على جميع الحقوق خلال مدة دراسته.

كما أضاف عاشور الي أنه تم فتح أكاديمية الفنون المصرية والتي تتبع وزارة الثقافة لجميع الطلاب الوافدين للدراسة بها ، وذلك بمنح كاملة وجزئية، بالإضافة إلي القيام بتقديم العديد من التخفيضات بها، كما أضاف أنه سوف يكون هناك تخفيضات كثيرة و من بين هذه التخفيضات 50 % تخفيضا على الحفلات والتذاكر التي تتبع وزارة الثقافة، بالإضافة إلي 50 % تخفيضا على دور الثقافة ولكل مراكز الإبداع.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية تمتلك 7 مبادئ هامة منها أن الطالب المتواجد سفير لمصر ولدولته كما أن الطالب الوافد مبتكر فى العملية التعليمية ومتكامل فى العملية التعليمية.

ومن جانبه قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقدم بعض المميزات للطلاب الوافدين، من أجل دعم السياحة التعليمية ومن بينها تقديم منح للطلاب بموجب كارت الاشتراك بناء على التأشيرة التعليمية من التعليم العالى.

وأضاف كامل الوزير أن التأشيرة التعليمية تفيد بأن الطالب الوافد هو دارس فى الجامعات المصرية، وبالتالي يمكنه الحصول على تخفيض 50% فى كل وسائل المواصلات التي تتبع الوزارة وهيئة السكك الحديدية وهيئة المترو.

بينما قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنه سيتم عمل تخفيض 50 % وذلك لجميع الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، على دخول المناطق الأثرية.

واشارت إلى أنه قد تم اعتماد دعم وزارة السياحة والآثار لدخول الطلاب الوافدين إلى المناطق السياحية بنفس قيمة دخول الطلاب المصريين.

وأضافت شلبي أن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية هي ضمن خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030.