كان بعلم الدبيبة.. تفاصيل جديدة بشأن لقاء المنقوش مع المسؤول الإسرائيلي

كشف اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة الليبية، أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته التي تم إقالتها نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما، وإن مكتبه رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش.

كما ذكر المسؤول الثاني أن الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت نجلاء رئيس الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "العربية" عن مصدر حكومي ليبي تأكيده أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد.

كما أشارت صحيفة "الشاهد" الليبية إلى تقارير صحفية، اليوم الإثنين، تفيد بهروب المنقوش، خارج الأراضي الليبية، بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها عدة مدن ليبية مساء الأحد، على خلفية تسريب الخارجية الإسرائيلية خبر عقد لقاء بين الوزيرة الليبية ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقالت التقارير، إن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع فالكون تابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة إسطنبول التركية، وسط اتهامات للأمن الداخلي بتسهيل عملية تهريبها.

ومن جانبه، نفى الجهاز، في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السماح أو تسهيل سفر المنقوش.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج اسم وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات، مؤكداً أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح أنها لم تمر عبر الصالة العادية للمطار أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وأن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.