التموين تزف خبرا سارا يهم جميع المواطنين ..فيديو

عرضت برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى عبدالغني، وإيمان عز الدين خبر يهم جميع المواطنين، وصادر من وزارة التموين.

وقالت إيمان عز الدين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرر مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن وزارة التموين تلزم أصحاب المحلات بوضع أسعار السلعة قبل التخفيض، وبعد التخفيض، حتي يعلم كل مواطن فارق السعر، و التخفيضات.

وأشارت إلي أن هناك 1720 محلا تجاريا متنوع يشارك في الأوكازيون الصيفي، وأن هناك تنوع في عرض السلع.

كما قالت الإعلامية منى عبدالغني، إن كثرة المعروض ينتج عنها انخفاض في الأسعار، مؤكدة أن كل مواطن يبحث عن السلعة التي بها تخفيضات.

وأشارت إلي أن أي عرض يوفر في ميزانية البيت، وقدمت الشكر لـ وزارة التموين على الاهتمام بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة قبل بدء الدراسة.