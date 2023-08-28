ماكرون يفجر مفاجأة بشأن نهاية حرب أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن ينتهي إذا تم إحلال سلام مستدام هناك، مع احترام سيادة هذا البلد والقانون الدولي.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، أن باريس “ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية إلى كييف والمساهمة في استعادة البلاد”.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن “السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يكون مجرد وقف لإطلاق النار يؤكد الوضع الفعلي للأمور”، مشيرا إلي أنه “في هذه الحالة، فإن ذلك يعني الاستعداد لحرب جديدة”.

وقال ماكرون : “ينبغي أن يكون سلامًا مستدامًا يحترم السيادة الأوكرانية والقانون الدولي”.

وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه بعد انتهاء الصراع الأوكراني في الاتحاد الأوروبي، ينبغي إبرام اتفاقيات جديدة في مجال التسلح.

واستذكر تصريحاته عام 2019، عندما قال إن "أوروبا أصبحت موضوعا، وليس موضوعا للسياسة العالمية" في سياق الاتفاقيات بشأن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى والأسلحة الاستراتيجية بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة.