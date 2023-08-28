أخذتها من قبضة الروس..أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية جديدة

أفاد نبأ عاجل بما صرحت به وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، والتي أعلنت :" السيطرة على قرية روبوتين الجنوبية الشرقية ونحاول التقدم أكثر".

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، إن القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية دمروا مدفع FH-70 من صنع حلف الناتو ومركبة مدرعة ومقاتلات أوكرانية في منطقة كراسني ليمان.

وأوضحت الدفاع الروسية وفقا لوكالة تاس الروسية: "دمرت المدفعية الروسية مدفع 155 ملم من طراز FH-70 التابع لحلف شمال الأطلسي في منطقة كراسني ليمان".

وأضافت الوزارة: " كما دمرت كتيبة طائرات بدون طيار"، لافتة إلى أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف الأوكرانية، وأصابت مدفعيتنا مركبة مدرعة ومجموعة من القوات الأوكرانية في الغابة.