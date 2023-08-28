عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تقليم الأشجار الحاجبة للرؤية على الطرق ببيلا

إزالة الأشجار
إزالة الأشجار

أزال مسؤولو إدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الإثنين، النباتات العشوائية والأشجار التي تعوق الرؤية وتعرقل حركة السير بحرم الطرق بنطاق مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

معرض ملابس مجاني لـ 500 أسرة في كفر الشيخ

إزالة فورية لـ 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه وجه علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، بالتنسيق مع وفاء صلاح، مدير إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، برصد الأشجار التي تعوق الرؤية وحركة السير بالطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مركز بيلا، لمنعها حجب الرؤية على الطرق لقائدى السيارات وحفاظا على المظهر العام وسلامة مستخدمي الطرق الرئيسية والفرعية.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أنه جرى اليوم، تقليم وقص الأشجار الكثيفة التي تحجب الرؤية وتعيق الطريق، وكذا الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة بمنطقة المشتل المركزي علي طريق «بيلا - إبشان»، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

 

ولفت رئيس مركز بيلا، إلى تكثيف مجلس المدينة الجهود ضمن تقريره اليومي، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المجلس بتكثيف الجهود في ملف النظافة، ورفع كفاءة الشوارع من المخلفات والأتربة، في حين تواصل فرق النظافة برفع الأتربة ومخلفات وحاويات القمامة من كافة شوارع وأحياء المدينة خلال الفترتين الصباحية المسائية، بجانب تكثيف ورفع كفاءة النظافة بكافة الوحدات القروية بمركز بيلا.

الأراضى الزراعية أراضي الزراعية إزالة فورية الزراعية الطرق الرئيسية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الوحدات القروية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين رئيس مدينة بيلا رئيس مركز ومدينة رئيس مدينة رفع كفاءة الشوارع رفع كفاءة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

موضوعات متعلقة

إزالة فورية لـ 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

معرض ملابس مجاني لـ 500 أسرة في كفر الشيخ

«الحناوي» مديراً لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة كفر الشيخ

مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم دورى المعلومات الثقافي ببلطيم .. صور

معسكر صيفي لطلاب المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ.. صور

تجديد تكليف طارق عبد الرحمن مديرا للمركز الدولي للموارد البشرية بجامعة كفرالشيخ

تجديد الثقة في «أبو والي» مديرا لمركز ضمان الجودة بجامعة كفر الشيخ

لتنمية المواهب.. مسابقة فنية للرسم الفوري للشباب في كفر الشيخ| صور

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ