كفر الشيخ.. تقليم الأشجار الحاجبة للرؤية على الطرق ببيلا

أزال مسؤولو إدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الإثنين، النباتات العشوائية والأشجار التي تعوق الرؤية وتعرقل حركة السير بحرم الطرق بنطاق مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه وجه علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، بالتنسيق مع وفاء صلاح، مدير إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، برصد الأشجار التي تعوق الرؤية وحركة السير بالطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مركز بيلا، لمنعها حجب الرؤية على الطرق لقائدى السيارات وحفاظا على المظهر العام وسلامة مستخدمي الطرق الرئيسية والفرعية.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أنه جرى اليوم، تقليم وقص الأشجار الكثيفة التي تحجب الرؤية وتعيق الطريق، وكذا الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة بمنطقة المشتل المركزي علي طريق «بيلا - إبشان»، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

ولفت رئيس مركز بيلا، إلى تكثيف مجلس المدينة الجهود ضمن تقريره اليومي، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المجلس بتكثيف الجهود في ملف النظافة، ورفع كفاءة الشوارع من المخلفات والأتربة، في حين تواصل فرق النظافة برفع الأتربة ومخلفات وحاويات القمامة من كافة شوارع وأحياء المدينة خلال الفترتين الصباحية المسائية، بجانب تكثيف ورفع كفاءة النظافة بكافة الوحدات القروية بمركز بيلا.