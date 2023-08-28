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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن خطة "الأنجلوسكسونيين" لتدمير روسيا والصين

روسيا والصين
روسيا والصين

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، إن الأنجلوسكسونيين، من أجل الحفاظ على نموذج وجودهم الطفيلي، يريدون إنشاء محيط صراع حول روسيا والصين.

وفي مقابلة مع “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال شيفتسوف: "يجب أن يكون مفهوماً أن الأنجلوسكسونيين غير مهتمين بسيادة وتنمية الدول التي يسيطرون عليها.. هدفهم هو وضع تحت تصرفهم الموارد الحيوية بالنسبة لهم للحفاظ على نموذج وجودهم الطفيلي".

وشدد شيفتسوف على أنه "بالإضافة إلى ذلك، من المهم بالنسبة لهم تشكيل محيط صراع حول خصومهم الجيوسياسيين، وهم روسيا والصين اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال شيفتسوف، إن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس كان ردًا على السلوك العدواني للغرب على حدود دولة الاتحاد.

وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال شيفتسوف، إن “السلوك العدواني لجيراننا الغربيين بالقرب من حدود دولة الاتحاد أجبرنا على اتخاذ إجراءات انتقامية، بما في ذلك نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس، وزيادة القدرة القتالية لعنصر الطيران في مجموعة القوات الإقليمية المشتركة".

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وقال شيفتسوف، إن الغرب، حتى قبل العملية العسكرية الروسية، مارس ضغوطًا بكل الطرق الممكنة على مينسك، محاولًا تحويل بيلاروس إلى أوكرانيا ثانية.

وأضاف: "حتى قبل العملية العسكرية، زادت الدول الغربية من ضغوطها العسكرية والسياسية والاقتصادية على مينسك، وروعت البيلاروسيين علانية، وقامت بتدريب المسلحين”.

الأنجلوسكسونيين روسيا الصين

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