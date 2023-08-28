بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

فاجأ المطرب الشعبي رضا البحراوي الجمهور ، بعدما قام بغناء أغنية عليا الطلاق كله بيكدب وهي الأغنية نفسها التي تسببت في إيقاف مطرب المهرجانات كزبرة.

إيقاف كزبرة

وكان فد كشف محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أسباب مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، وإحالته للتحقيق وإيقاف تصريحه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، إن النقيب مصطفى كامل جمعهم وطلب منهم أن يوقع كل واحد على إقرار بجودة الكلمات والمظهر والشكل، ومعظمهم وقع على القرار ولم تحدث أي مشاكل.

وأضاف: «من يومين فوجئوا بفيديو بأغنية «علي الطلاق»، التي طرحها كزبرة، مع وضعه صورة للدكتور أحمد زويل»، مؤكدًا أن صورة «زويل»، لا تتناسب مع هذا العمل، وأن مصطفى كامل انزعج جدًا عند رؤيته للفيديو لأنه يحمل إساءة للعالم الكبير الراحل.

وأشار إلى أن المصنفات الفنية تراقب أي كلام ولا يمكن أن توافق المصنفات على هذه الألفاظ، مؤكدًا أنه حذف الأغنية بعد إحالته للتحقيق، بالإضافة إلى أن أي فنان يجري تداول الأغنية يجري منعه من الغناء ومن المقرر أن يخضع للتحقيق غدًا الأحد.

«الموسيقيين» توقف كزبرة في واقعة صورة «زويل» وأغنية «عليا الطلاق»

وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرارا بوقف ومنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، كما طالب النقيب الشؤون القانونية بتحرير محضر لغنائه «مصنف» دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات، وذلك بسبب نشره فيديو خادشًا تحت مسمى «عليا الطلاق» والذي حمل صورًا للعالم الدكتور أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.

وجاء نص قرر نقابة المهن الموسيقية بإيقاف المطرب أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» كالتالي: «قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله».