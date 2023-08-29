ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

وفاة أب .. شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة حمادة يسري خليل حزنا وفاة طفليه رضيعين إثر مرورها بوعكة صحية في أقل من 24 ساعة .

الأمر الذي أصاب الأب بصدمة نفسية نتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية تسببت في حدوث أزمة قلبية اطاحت بحياته في الحال .



تشييع جثمان حمادة



كما شارك المئات من الأسر والعائلات في مراسم تشييع جثمان الاب الشاب الذي لم يتجاوز عمره سوي 29 سنة في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات المدينة ودفن بمقابر أسرته بجوار طفليه .

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