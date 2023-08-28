تبدأ من 450 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

هناك الكثير من السيارات المطروحة بالسوق المصري، حيث يبحث البعض عن سيارة بملامح السيدان أو الهاتشباك، بينما يفضل البعض الاخر فئة الـ SUV نسبة إلى ارتفاعها عن الارض ومساحتها الرحبة، ولكن يبقى عامل السعر نقطة فاصلة، حيث تزداد رغبة البحث عن سيارة زيرو تلبي احتياجات التنقل وبسعر مناسب.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري.

ارخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

1 - شيري اريزو 5

تتربع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على قائمة السيارات الارخص سعرًا في السوق المصري، حيث تبدأ اسعارها من 450 الف حتى 520 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، 114 حصان و141 نيوتن/متر، وناقل حركة خماسي السرعات مانيوال واخر أوتوماتيكي الاداء.

ارخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

2 - ميتسوبيشي اتراج

تتصدر السيارة اتراج موديل 2023 قائمة السيارات الارخص سعرًا وسط طرازات العلامة التجارية اليابانية، حيث يبلغ سعرها الرسمي نحو 550 الف جنيه، وتأتي هذه السيارة باطلالة السيدان، مع محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، وقوق قدرها 76 حصان، ونظام الجر الامامي، مع عزم دوران 100 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

ارخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

3 - شيفروليه اوبترا

يبلغ سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 نحو 541.500 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500سي سي بقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ146 نيوتن/متر ،بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة ،وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم ساعة خلال 13.2 ثانية.

ارخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

4 - بي واي دي F3

تبدأ اسعار السيارة بي واي دي F3 من 459 الف جنيه حتى 510 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات واخر خماسي السرعات مانيوال، مع تقنية الجر الامامي.

ارخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

5 - رينو سانديرو

تقدم السيارة رينو ساديرو في مصر عبر فئة الهاتشباك، وبسعر يبلغ 615 الف جنيه يتضمن الفئة الاوحيدة المطروحة محليًا، وتعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، و148 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات دفع أمامي، وامكانية الاطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية.