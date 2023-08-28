خلق أزمات مفتعلة.. رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة يرد على زيادة المصروفات

أكد المندوة الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن هناك ادعاءات ضد المدارس الخاصة بأنها تعمل على زيادة المصروفات دون مبرر، مشيرا إلى أن الغرض من تلك الأنباء، هو خلق أزمات مفتعلة.

وقال المندوه الحسيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المدارس الخاصة تعلن عن المصروفات بشكل علني، وليس هناك اي زيادة تذكر،معلقا “لماذا تتحمل المدارس الخاصة هذا الهجوم؟".

الوزارة حددت الربح للمدارس الخاصة

وتابع رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن وزير التربية والتعليم رفض أي زيادات في المصروفات الدراسية، مؤكدا أن قرار الوزارة حدد الربح للمدارس الخاصة بنسبة 15%.