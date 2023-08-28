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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الري عن التفاوض في ملف سد النهضة: لدينا ثوابت للحفاظ على حقوقنا المائية..فيديو

محمد غانم
محمد غانم

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل ما حدث في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

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الري تكشف مفاجأة بشأن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.. فيديو

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إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد إن مفاوضات الوزارة مع الجانب الإثيوبي لم تأت بجديد، ولا يزال التعنت والمصالح الخاصة مستمرة من الجانب الإثيوبي.

وتابع غانم: «حتى الآن الجانب الإثيوبي لا يوجد لديه تغيير ملموس في أمر السد الإثيوبي، وهناك مقترحات فنية تقدمنا بها، تراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق قانوني ملزم».

وقال المتحدث باسم وزارة الري إنه خلال عملية التفاوض تكون هناك آراء فنية تراعي المصالح الثلاثية، ومصلحة الأطراف السودانية تلتقي مع مصالح مصر؛ ونحن كدولة تعرض شواغلها بما يتوافق مع المصالح الأخرى.

وعلق محمد غانم: هناك جولة تفاوض في النصف الأخير من شهر سبتمبر المقبل، ومستمرون في التفاوض مع تقديم مقترحات تحفظ حق ومصلحة كل دولة، والأساس في التفاوض على موقف ملء إثيوبيا في وقت الجفاف والجفاف الممتد وليس متعلقا فقط بالملء الرابع.

واختتم: نتمنى إيجابية موقف إثيوبيا مع وجود آلية فض المنازعات بين الدول الثلاث في حالات متعددة، ولدينا ثوابت للحفاظ على حقوقنا المائية.

 

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إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

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