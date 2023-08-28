لو معاك 500 جنيه هتتبسط.. حمو بيكا عن العلمين: أشكر الرئيس على الإنجازات

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة داخل مدينة العلمين الجديدة وقرى الساحل الشمالي، وتحدثت عن حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده المدينة.

والتقت بسمة وهبة بمطرب المهرجانات حمو بيكا في الساحل الشمالي، وقال بيكا :" أنا بحب آجي الساحل الشمالي بصفة مستمرة خاصة في فصل الصيف".

وأضاف حمو بيكا :" أنا بقالي شهرين في الساحل الشمالي وأذهب إلى العلمين الجديدة وأتابع الحفلات التي يتم تنظيمها هناك ".

وتابع بيكا :" مدينة العلمين الجديدة حاجة جميلة وأشكر الرئيس السيسي على الإنجازات، وإحنا كنا بنسافر بره عشان نشوف الأبراج دلوقتي الأبراج عندنا في العلمين ".

ولفت :" لدينا كل شيء في العلمين الجديدة وأصبحت مدينة متكاملة وليست مدينة للصيف فقط"، مضيفا:" مش هنلاقي بحر في العالم زي الساحل الشمالي".

وتابع حمو بيكا :" بقول لكل العالم لازم تيجوا هنا، ولو معاك 500 أو ألف جنيه هتتبسط في الساحل الشمالي، ولا صحة للأسعار المبالغ فيها في العلمين الجديدة ".