في الساحل الشمالي.. مواطنة لـ بسمة وهبة: زجاجة المياه بـ 20 جنيها فقط

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة داخل مدينة العلمين الجديدة وقرى الساحل الشمالي، وتحدثت عن حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده المدينة.

وأجرت بسمة وهبة حوارا مع إحد المصطافين، وقالت ندى:"هذا المكان اكتشاف بالنسبة لي، رائع وجميل، أقضي فيه عطلتي بعدما كنت أقضيها خارج مصر".

وأضافت: “ذهبت إلى العلمين الجديدة، يمكنني القول بأنها مدينة الأحلام، ”، وعن سعر زجاجة المياه، قالت :"سعر الكرتونة 60 جنيه من السوبر ماركت، ولو هشتريها من الشاطئ يمكن شراء الزجاجة بـ20 جنيه مثل أي مطعم، مفيش غلاء وهنا أيضا لدينا مستوى رائع من الخصوصية".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.