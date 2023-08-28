مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في قرية خربثا بني حارث، وبلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، اندلعت المواجهات عقب محاولة قوات الاحتلال الاستيلاء على جرافة لأحد الفلسطينيين، في قرية خربثا بني حارث، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأوضح الإعلان الفلسطيني، أم مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في بيتونيا ، حيث أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ومدينة القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق ماجد متعب من واد الهرية بمدينة الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صائب فايز السويطي من خربة سلامة جنوب غرب الخليل، بعد الاعتداء عليه بالضرب، أثناء تواجده في منطقة "فقيقيس" ببلدة دورا جنوبا.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وبلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.