زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية إلى فلسطين

أعلن مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، أنه يجري التحضير والإعداد لزيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، أواخر سبتمبرالمقبل.

كما أعلن عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة أيضا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في شهر أكتوبر القادم، إلى دولة فلسطين.

وقال عوض الله، إن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن، والاجتماع الرباعي، إضافة إلى اجتماع خاص بالقرار رقم 2334.

وأشار إلى أن الدورة القادمة للجمعية العامة القادمة، سيتم فيها طرح العديد من القضايا بما فيها مناقشة إعادة إحياء عملية السلام.

وبين أن تبرير مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ردًا على ما قاله وزير الأمن القومي المتطرف إيتماربن جفير إن زوجته وأبناءه هم الأحق في التنقل بين المستوطنات من أبناء الشعب الفلسطيني، لن ينطلي على العالم الذي بات يعرف أن حكومة الاحتلال هي منظومة أبرتهايد ومجموعة من الإرهابيين لترحيل الشعب الفلسطيني.