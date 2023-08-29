مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تفسد مساعي القاهرة والخرطوم للتوصل لحل يرضي الجميع

استضافت القاهرة على مدار 48 ساعة مفاوضات جديدة خاصة بملف سد النهضة ضمت وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، وانتهت المفاوضات حسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الري المصري إلى لا شيء، وكذلك ما أكده بيان إثيوبيا.

وأعلنت وزارة الري المصرية انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة .

مفاوضات سد النهضة

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.

وأكد أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".

في هذا السياق ومن جانبها، أعلنت أيضا وزارة الخارجية الإثيوبية انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لافتة إلى أن الجولة المقبلة ستعقد في أديس أبابا، خلال سبتمبر المقبل.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، الإثنين، إن "وفودا من إثيوبيا ومصر والسودان أنهت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير في وقت سابق اليوم".

وأضافت أن "الوفود اتفقت على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر 2023 في أديس أبابا".

وتبادل الطرفان وجهات النظر للتوصل إلى حل مربح للجانبين، حيث أكدت أن إثيوبيا ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل.

وقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، السفير سيليشي بيكيلي، خلال افتتاح المفاوضات، إن المفاوضات ستعزز التعاون بين الدول الثلاث، مشيرا أيضا إلى الفوائد الهائلة التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة.

وأكد أن إثيوبيا ستواصل التمسك بموقفها بشأن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول وستواصل العمل للتوصل إلى نتيجة ودية للمفاوضات.

وكانت قد انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

من جانبه قال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل السياسي، إن الجولة الأولى من مفاوضات سد النهضة التي بدأت خلال اليومين الماضيين داخل القاهرة لم تحقق حلا ملموسا بشأن أزمة سد النهضة.

وأضاف سيد أحمد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجانب الإثيوبي لم يبدي حتى الآن المرونة الكافية أو الجدية في التفاوض، وجاءت تلك المفاوضات في السياق الإيجابي في ظل اتفاق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء آبي أحمد في 13 يوليو الماضي على هامش قمة جوار السودان بشأن إيجاد حل لأزمة السد النهضة خلال 4 أشهر.

ولفت إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات والتي ستنطلق في سبتمبر المقبل بأديس أبابا، ستؤكد مصر فيها على مطالبها بالتوصل إلى ميثاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة في فترات الجفاف والجفاف الممتد.

7 جولات من المفاوضات

وأشار إلى أنه بالتزامن مع اعتراف مصر بحق إثيوبيا في بناء السد يجب أن تعترف أديس أبابا أيضا بحق القاهرة في مياه سد النهضة، مشددا: يتميز الموقف المصري بالثبات بشأن الوصول إلى اتفاق ملزم باعتبار هذا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة من ناحية والتعايش مع الدول من ناحية أخرى، وتحقيق مصالح جميع الأطراف.

فيما قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن المفاوضات شهدت 7 جولات سابقة على مدار أكثر من 12 عاماً، وضحها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالآتي: