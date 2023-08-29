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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس

صدى البلد

كشف نادي ريال مدريد، عن طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة، خلال مواجهة سيلتا فيجو الماضية في الليجا، ولم يستطع إكمال اللقاء.

وقال الريال في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى".

وأوضح البيان: "لم يتم تحديد مدى استجابة اللاعب للعلاج حتى الآن".

ولم يذكر ريال مدريد في بيانه، مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب ستبلغ شهرًا.

وأشارت إلى أن فينيسيوس لن ينضم لمنتخب البرازيل خلال التوقف الدولي المقبل، كما سيغيب عن مباريات خيتافي وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد بالدوري.

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