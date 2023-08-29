محمد سامي يستأنف تصوير "نعمة الأفوكاتو"

استأنف المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد "نعمة الأفوكاتو"، بعد الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية، والعودة إلى تصوير المشاهد الداخلية.



ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.



"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.



وكانت أخر أعمال محمد سامي الدرامية مسلسل "جعفر العمدة"، الذى عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق أعلي نسبة مشاهدة خلال عرضه.



ودارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة ، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ودخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم قابل خلال مشواره "عايدة" ، وتعرف عليها ونشأت بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما عاش جعفر مأساة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.



المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.