حقن مجهري| تفاصيل وفاة مواطن حزنًا على طفليه بالغربية.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " مواطن مصري يموت حزناً على رحيل توأمين رزق بهما بعد سنين من الانتظار".



وجاء في التقرير أن هناك مواطن يدعى حمادة يسري، وعمره 42 عامًا، من مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، لم يتحمل فراق طفليه فمات قهرًا، عليهما.



وكشفت القناة أن الراحل كان يحلم بأن يكون أبا بعد سنوات عدة من الزواج، وهو ما جعله يقوم بعملية حقت مجهري، وبحمد الله نجحت العملية.



وأوضح التقرير أن الطفلين ماتا بعد فترة قصيرة من الولادة، ولكن بعد ذلك تعرض حمادة لـ أزمة قلبية وتوفى بعد ساعات من وفاة طفليه.

