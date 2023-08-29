ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمن على الريق ؟

السمن البلدي من أكثر أنواع السمن المفضلة لدي الكثيرين وهو مصنوع من زبدة البقر او الجاموس ، وهو مشهور في العديد من البدان والمطابخ حول العالم، وله فوائد صحية متعددة ، لأنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين A وD وE وK. هذه الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة العيون والجلد والعظام والجهاز المناعي وكل اعضاء الجسم .. وعند تناوله علي الريق له فوائد غير متوقعة نرصدها وفقا لموقع foodnd

فوائد تناول السمن علي الريق :



⁃ يعزز هذا المزيج عملية التمثيل الغذائي وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية داخل الأمعاء الدقيقة. فهو يدعم آليات الشفاء والإصلاح الخلوية في الجسم».

⁃ يساعد في إزالة السموم والدهون غير الصحية مع تعزيز نسبة الكوليسترول الصحي وصحة الجهاز الهضمي.

⁃ تناول السمن على معدة فارغة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في إنقاص الوزن

⁃ كمايحتوي على أحماض دهنية متوسطة السلسلة يتم استقلابها بسهولة بواسطة الجسم للحصول على الطاقة،

⁃ يساعد على منع تكرار الالتهابات وتعزيز المناعة. لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء عن طريق المساعدة في امتصاص الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الدهون.



⁃ يحسن صحة القلب عن طريق خفض نسبة الكولسترول السيئ بنسبة 10 إلى 20 %، إذ تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في إزالة الكولسترول السيئ».

⁃ يساعد في تثبيت الوزن، فعند تناوله على معدة فارغة، يمكّن امتصاص هذه الأحماض الدهنية واستخدامها بسهولة، ما يوفر طبيعة من الطاقة لبدء اليوم».

⁃ يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر، فإن تناول السمن على معدة فارغة يمكن أن يكون خيارًا جيدًا.



⁃ السمن مفيد لعلاج المشكلات المتعلقة بالجلد بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات ومطهرة.

⁃ بسبب وجود الكالسيوم والدهون الصحية والفيتامينات A وD وE وK، فإنه يساعد في ترطيب البشرة ،كما أنه يساعد في تقليل التجاعيد وحب الشباب.

- بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تعزيز صحة الشعر من خلال تغذية بصيلاته وتقوية الجذور والسيطرة على القشرة».