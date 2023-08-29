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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 525 طن تراكمات ومخلفات بقطع أراضي بحدائق الأهرام

رفع المخلفات
رفع المخلفات

نفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملات موسعه لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام   . 


وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي اسفرت عن رفع ٥٢٥ طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي ٢١٢ن ، ٥٢٥ز  ٢٤١ن ، ٢٥١ن ، ٢١٢ح وشوارع الثروة المعدنية والضغط العالي وذلك من خلال حوالي ٤٠ نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة استكمالاً لحملات النظافة اليومية التى تستهدف قطاع هضبة الاهرام لرفع كفاءة منظومة النظافة بها . 
وشدد محافظ الجيزة علي رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.


وكلف راشد هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.


كما كلف محافظ الجيزة قطاع هضبة الأهرام بشن حملات علي مدار اليوم لمواجهة كافه المخالفات والتعديات علي الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل الفوري حيالها.

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