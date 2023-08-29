فيفا يدرس إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني 15 عاما

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدرس إيقاف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، بسبب تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو، عقب تتويج الماتادور بمونديال السيدات، الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية فإن فيفا يسعى لإيقاف روبياليس لمدة 15 عاما بسبب فعله غير الأخلاقي خلال مواسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.

وتعرض روبياليس لهجوم عنيف في إسبانيا من سياسيين ورياضيين وسط مطالبات بضرورة استقالته بعد الواقعة المثيرة للجدل.

وذكر فيفا في بيان رسمي السبت الماضي، أن لجنة الانضباط قررت منع روبياليس من ممارسة مهام عمله "مؤقتا" لمدة 90 يوما لحين التحقيق بالواقعة.

وأضح بيان الفيفا، أن روبياليس ممنوع من التواصل مع هيرموسو بأي طريقة مع اللاعبة خلال فترة إيقافه.