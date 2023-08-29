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إلهام أبو الفتح
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تحقيقات

تجارة وصناعة وتعدين

مصر تسابق الزمن بممر جديد.. لماذا تسارع الدولة لربط ميناء العريش بطابا؟

ممر العريش طابا
ممر العريش طابا

يعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام بالغ بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات، وتعمل الدولة على إعادة فكرة مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد لتسهيل نقل البضائع.

ميناء العريش
ممر العريش طابا 

مصر تربط ميناء العريش بطابا

وتنفذ الدولة ممر العريش طابا اللوجيستى والذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش طابا وهو امتداد لخط الفردان بئر العبد العريش مروراُ بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء، وتعمل على تنفيذه وزارة النقل بكافة أجهزتها.

هذا المشروع يشكل طريقا هاما يخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره من طابا للعريش ويربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة، مما يمثل اهمية اقتصادية كبيرة ويعتبر ممر لوجستى يربط مناطق الانتاج بالموانئ البحرية من خلال خط السكة الحديد الذى يربط شرق بور سعيد وبئر العبد وميناء العريش وطابا بطول 500 كم تقريبا.

وأوشكت وزارة النقل على الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا، البالغ اجمالى أطواله حوالى 500 كم والذى يشمل إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم، وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا، بطول 275 كم.

وتنفذ الشركات المصرية تحت إشراف وزارة النقل الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد، حيث يتقاطع الخط مع طريق مصنع الأسمنت بلبنى، ومع طريق ابو عويجله، وكذلك يتقاطع خطى (الفردان / رفح) و(العريش / طابا) جنوب ميناء العريش، وسيتم إنشاء محطة العريش للركاب لخدمة المطار ومرتبطة بوصلة سكك حديد للميناء لنقل البضائع.

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ويجرى الآن تطوير ميناء العريش البحرى فى المرحلة الأولى، والتى تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالى 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م، ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م وكذلك إنشاء حاجز امواج شرقى بطول 250 م وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م بالإضافة إلى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 م، وبعد الانتهاء من أعمال تطوير الحوض الأول، سيتم البدء فى الحوض الثانى والذى يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثانى تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذى يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17 م ).

ممر العريش طابا 

ما أهمية هذا الممر؟

من جانبه أوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الممر اللوجيستى طابا العريش، هو أحد الممرات اللوجستية التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن عدد من الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة، ويبدأ هذا الممر من ميناء العريش البحرى وحتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكة حديد العريش / طابا وهو امتداد لخط الفردان بئر العبد / العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة بسيناء، وتساهم هذه الممرات فى ربط مناطق الانتاج (الصناعى والزراعى والتعدينى والخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة ونظيفة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وأضاف وزير النقل، أن هذا الممر اللوجيستى العريش / طابا سيتم امتداده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربى الذى سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج والى الدول العربية الافريقية، لافتا إلى أن أحد أهم المكونات الرئيسية لهذا الممر اللوجيستى هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول اجمالى حوالى 500 كم

ولفت الوزير إلى أن هذا الخط سيخدم نقل البضائع كما سيخدم المناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدة بأنحاء الجمهورية.

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ممر العريش - طابا.. حكاية مشروع مصري عملاق لإحياء المنطقة الشرقية

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وأكد الوزير أن هذا الخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء كمصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد كما سيحقق الخط نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ كما سيحقق الخط ربط موانئ البحر الأحمر ( طابا & نوبيع) بموانئ البحر المتوسط ( العريش – شرق بورسعيد ) مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة سيناء وربطها مع شبكة سكك حديد مصر،

واوضح وزير النقل أن هذا الممر اللوجيستى له عوائد اقتصادية عديدة كما سيخدم اهالى شمال ووسط وجنوب سيناء موجها الدعوة إلى اهالى سيناء للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا الممر اللوجيستى المتكامل هو ممر تنمية جديد موجها الشكر إلى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الباسلة لما قاموا به من جهد فى تأمين سيناء واقتلاع جذور الارهاب فيما يساهم نحو تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء بتنفيذ مشروعات ضخمة تنموية لخدمة كافة أهالى سيناء.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد عادل، إن الدولة تسعى لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وإن الهدف الرئيسي من المشروع الذي نفذته مصر، هو إنشاء ممر لوجستي استراتيجي يربط بين موانئ البحر الأحمر وموانئ البحر المتوسط مروراً بسيناء، ما يجعله يربط شمالها بجنوبها، من خلال خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأضاف عادل في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن خط السكة الحديد يمر أيضاً، بحسب عادل، بمناطق التعدين واستخراج الرخام في سيناء، ويساهم في نقل البضائع، والأهم أن هذا المشروع يصل إلى مدينة طابا ويمكن أن يمتد باتجاه الشرق نحو الأردن والعراق.

وأشار إلى أن الممر سيسهم في ربط مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة ونظيفة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية، مضيفاً أنه سيتم امتداده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق مما سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الإفريقية.

طابا سيناء ميناء العريش العريش بورسعيد

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