عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 18.7% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال 2022

صدى البلد

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 29/ 8 / 2023 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2022 
1. أسمدة بقيمة 159.3 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 123.8 مليون دولار.
3. منتجات مطاحن بقيمة 75.5 مليون دولار.
4. ملح وكبريت بقيمة 51.5 مليون دولار.
5. ملابس بقيمة 48.8 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2022
1. حيوانات حية بقيمة 195.1 مليون دولار.
2. قطن بقيمة 139.2 مليون دولار.
3. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 125.6 مليون دولار.
4. لحوم بقيمة 22.2 مليون دولار.
5. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 12.5 مليون دولار.


وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بالسـودان 13.3 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 141.3%.

وسجل عدد سكـان مصر 105.4 مليون نسمة عـام 2023، بينما سجـل عدد سكـان السـودان 48.1 مليون نسمة عام 2023.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

مصرع 3 مواطنين.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على مصنع ألبان بدونيستك

الدبابات تركت لتصدأ.. الكشف عن خدعة الغرب لـ أوكرانيا

زيارة تاريخية.. بوتين يسافر إلى الصين في أكتوبر المقبل

وزارة العمل: انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في 2023

شكر الرئيس السيسي على استضافة السودانيين.. تصريحات البرهان خلال زيارته إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

السبب صادم.. كيميائي يضع مادة سامة تحت منزله جاره في أمريكا

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

فيديو

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ