الإحصاء: 18.7% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 29/ 8 / 2023 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2022

1. أسمدة بقيمة 159.3 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 123.8 مليون دولار.

3. منتجات مطاحن بقيمة 75.5 مليون دولار.

4. ملح وكبريت بقيمة 51.5 مليون دولار.

5. ملابس بقيمة 48.8 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2022

1. حيوانات حية بقيمة 195.1 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 139.2 مليون دولار.

3. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 125.6 مليون دولار.

4. لحوم بقيمة 22.2 مليون دولار.

5. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 12.5 مليون دولار.



وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بالسـودان 13.3 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 141.3%.

وسجل عدد سكـان مصر 105.4 مليون نسمة عـام 2023، بينما سجـل عدد سكـان السـودان 48.1 مليون نسمة عام 2023.