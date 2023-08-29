رش وتحصين 1259 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والديدان في الجيزة

نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بالجهود الذاتية بقرية تفتيش التابعة لإدارة وردان البيطرية، والتى تهدف الى خدمة المواطنين فى الأماكن الاكثر احتياجاً .
وشارك بالقافلة أطباء إدارة وردان البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة .
وذلك بناء علي تعليمات وزير الزراعة السيد القصير ، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوجيه قوافل بيطرية إرشادية لخدمة المربين ومتابعة الموقف الوبائي وعلاج امراض العقم .
وأسفرت أعمال القافلة عن ما يلي:-
1- رش عدد (1000) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2- رش عدد من الزرايب .
3- تجريع عدد (200) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
4- أخذ عدد (36) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.
5- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (23) رأس ماشية .
6- إقامة عمل ندوة إرشادية عن أهمية التأمين والتحصينات الدورية على الماشية و الفائدة التى تعود على المربي.