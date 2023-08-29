تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم، تراجع كبير، خلال اليومين الماضيين على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.

وتشهد أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات محدودة ما بين 2200 و2300 جنيها للجرام عيار 21.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2023 عيار 21 الآن 2215 جنيها مقارنة بـ 2265 جنيها للجرام الاحد .

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تحركات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة التضخم، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1914 دولار للأونصة أقل بمقدار 2 دولار عن سعر الافتتاح، يأتي هذا بعد أن نجح الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% لتستقر التداولات فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

خطاب رئيس الفيدرالي في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة الماضية حمل إشارات أن الفيدرالي قد ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة جديدة في أسعار الفائدة للعمل على تهدئة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي عند 2%.





سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الان 2215 جنيها ، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,491 شراء 2,514

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,180 شراء 2,200

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,514 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,305 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,200 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,886 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,467 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,257 الاونصة بيع 77,483 شراء 78,194 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,440 شراء 17,600 الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,514,286

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,869 شراء 1,886

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,440 شراء 17,600