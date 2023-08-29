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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

شهد سعر الذهب اليوم، تراجع كبير، خلال اليومين الماضيين على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.

 وتشهد أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات محدودة ما بين 2200 و2300 جنيها للجرام  عيار 21.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2023 عيار 21 الآن 2215 جنيها مقارنة بـ 2265 جنيها للجرام الاحد .

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تحركات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة التضخم، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1914 دولار للأونصة أقل بمقدار 2 دولار عن سعر الافتتاح، يأتي هذا بعد أن نجح الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% لتستقر التداولات فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

خطاب رئيس الفيدرالي في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة الماضية حمل إشارات أن الفيدرالي قد ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة جديدة في أسعار الفائدة للعمل على تهدئة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي عند 2%.


 

 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الان 2215  جنيها ، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,491 شراء 2,514

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,180 شراء 2,200

 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,491 شراء 2,514
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,284 شراء 2,305
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,180 شراء 2,200
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,869 شراء 1,886
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,453 شراء 1,467
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,246 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,483 شراء 78,194
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,440 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,491,429 شراء 2,514,286

 

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,869 شراء 1,886

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,440 شراء 17,600

 

 

 

 

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