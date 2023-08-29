خلاف جديد.. الصين تطالب تخفيف القيود الأمريكية على الرقائق الإلكترونية.. وواشنطن ترفض

التقت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو اليوم الثلاثاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج في قاعة الشعب الكبري في بكين.

حيث قال هي ليفنج، إنه مستعد لـ "بذل جهود إيجابية جديدة" لتحسين التعاون بين البلدين بعد اتفاق يوم الاثنين على تخفيف التوتر التجاري من خلال إطلاق مجموعات لمناقشة قضايا الرقابة على التصدير والخلافات التجارية الأخرى.

ومن جانبها، دافعت رايموندو عن استراتيجية إدارة بايدن لـ "إزالة المخاطر"، أو تشجيع المزيد من التصنيع عالي التقنية في الولايات المتحدة وتطوير مصادر أكثر للإمدادات الصناعية للحد من التعطيل.

وأكدت، أن قيود التصدير على التكنولوجيا ذات الاستخدامات المحتملة العسكرية ضرورية للأمن القومي ولم تعطِ أي إشارة على أنها قد تتخفف.

وخلال الاجتماع، اشتكى المسؤولون الصينيون من قيود الولايات المتحدة على حصولهم على رقائق المعالج وغيرها من التكنولوجيا الأمريكية على أساس أسباب أمنية، وهو ما يهدد طموحات الحزب الشيوعي الحاكم في تطوير صناعات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وبالتأكيد، أثرت هذه القيود بشكل سلبي على أعمال شركة “هواوي” تكنولوجز المحدودة، أول علامة تجارية صينية عالمية في مجال التكنولوجيا.

وقد وصلت ووصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إلى بكين في وقت متأخر يوم الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.