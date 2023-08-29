صبا مبارك تثير الجدل بظهورها أمام البحر

خطفت الفنانة صبا مبارك انظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وتألقت صبا مبارك بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت توب بالون الاصفر ونسقت معه بنطال بالون الزيتي أبرز رشاقة خصرها،ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.



آخر أعمال الفنانة صبا مبارك على المستوى الدرامى مسلسل « ليلة السقوط» والذى عرض فى دراما رمضان 2023 ،وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه، أما الفنان آسر ياسين فينتظر عرض فيلمه «شماريخ» في موسم الصيف، ويشاركه فىالعمل أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالى حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمدثروت وهدى المفتي.

العمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، إنتاج أحمد فهمى وهانى نجيب، وإشراف عام على الإنتاج كريم الميهي، وشاركآسر فى رمضان الماضى بمسلسل الكتيبة 101 إلى جانب عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحى عبدالوهاب، وفاء عامر،أحمد عبدالله محمود، ميرنا نور الدين، وليد فواز، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة،كما عُرض له مسلسل الثمانية فى يونيو الماضى وشاركه البطولة خالد الصاوى إخراج أحمد مدحت.