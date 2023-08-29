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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يسير للفوز بالجنة.. كلمات لا تتخيل تأثيرها على المسلم

الدعاء
الدعاء

كشف الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن دعاء يسير للفوز بالجنة.

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وقال محمود السيد، في فيديو لصدى البلد، إن من الأدعية التي أرشدنا إليها النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- وهو عبارة عن كلمات سهلة ويسيرة، من كررها وحافظ عليها يوميا، تدعو الجنة لقائل هذا الدعاء أن يكون من أهلها، والنار تسأل الله أن يحفظ قائل هذا الدعاء من عذابها.

دعاء يسير للفوز بالجنة

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن دعاء يسير للفوز بالجنة، بحديث النبي الذي قال فيه (من سأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة، اللهم اجعله من أهل الجنة، ومن استجار من النار ثلاثا، إلا قالت النار، اللهم أجره من النار).

وأكد أن أعظم فوز للإنسان في هذه الدنيا، أنه يكون من الفائزين بالجنة ويكتب من الناجين من النار يوم القيامة، لقول الله تعالى فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾.

دعاء سيد الاستغفار


عَن شَدّادِ بنِ أَوْسٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ‏:‏ «ألاَ أَدُلّكَ عَلَى سَيّدِ الاسْتِغْفَارِ‏؟‏ اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وأعتَرِفُ بِذُنُوبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبي إنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ‏، لاَ يَقُولُهَا أحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أنْ يُمْسِي إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ‏»، رواه الترمذى، حديثٌ حَسَنٌ.

 

دعاء الجنة الأزهر دعاء سيد الاستغفار

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