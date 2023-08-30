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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: كيف يدخل الدود إلى الدماغ.. أشخاص ممنوعون من تناول البقدونس.. ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

 

تصدر خبر اكتشاف دودة ثعبانية في دماغ امرأة الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي الدولية وسط دهشة كثيرون فمن المعتاد أن الديدان توجد في المعدة ولكن كيف تصل للدماغ؟!

 

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

 

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

 

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.. من هم

 

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب والأوعية الدموية.

 

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

 

يعد البقدونس من أكثر الخضروات الطبيعية التي تمتلك فوائد عديدة للصحة والشعر والبشرة، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأشخاص يتعرضون للخطر عند تناول هذه النبتة؟.

 

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

 

أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، انفصالها عن الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستوري.

 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

 

شاركت الفنانة رشا مهدي خلال مهرجان القاهرة للداراما، وقد شاركت متابعيها عبر حشابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

 

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها صور لها خلال إحيائها حفل غنائي،  عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتميزت إطلالتها بالجاذبية والنعومة.

 

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

 

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها صورة جديد لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت إطلالة جذابة وساحرة.

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