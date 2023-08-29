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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسلام حافظ برفقة دينا الشربيني وشيرين رضا على بوستر “حدث بالفعل”

بوستر حدث بالفعل
بوستر حدث بالفعل

شارك الفنان إسلام حافظ، جمهوره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الرسمي لمسلسل "حدث بالفعل"، وهو من بطولته برفقة دينا الشربيني وشيرين رضا.

 


وشوق "حافظ"، جمهوره وعلق: "الظلم له ميعاد.. ولو بعد حين"، ليتبادل الجمهور التعليقات وأصدقائه من الوسط الفني، التهنئة وعلى رأسهم زوجته الفنانة جيهان خليل.

 

لمشاهدة البوستر من هنا


حكاية "لو بعد حين" تشارك فيها دينا الشربيني، وشيرين رضا، وإسلام حافظ وبسنت حاتم، وإخراج هشام الرشيدي ، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول عمب تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

 

ويلقي مسلسل "حدث بالفعل" الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.


يشار إلى أن آخر أعمال الفنان إسلام حافظ، مشاركته في مسلسل "سره الباتع"، و"سوق الكانتو"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.


 

حدث بالفعل الامراض النفسية الفنان إسلام حافظ الفنانة جيهان خليل هشام الرشيدي دينا الشربيني حكاية لو بعد حين

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