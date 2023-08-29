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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار العقارات في تركيا 132٪

ارتفاع أسعار العقارات
ارتفاع أسعار العقارات في تركيا بأكثر من الضعف

شهدت أسعار العقارات في تركيا زيادة سنوية بنسبة 132٪ في الربع الأول من عام 2023، وفقا لمؤشر أسعار المنازل العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

وارتفعت أسعار المنازل في أنقرة وإزمير واسطنبول بنسبة 135.3٪ و 133٪ و 127.3٪ على التوالي، مسجلة أكبر الزيادات في جميع أنحاء البلاد.

وتم تسجيل القفزة الحادة في أسعار العقارات بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت المنطقة الحدودية التركية السورية في فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 51000 شخص في تركيا وحدها.

وقدرت أنقرة تكلفة الأضرار بأكثر من 104 مليارات دولار.

وتصدرت تركيا التصنيف العالمي لارتفاع أسعار العقارات، تليها مقدونيا الشمالية وكرواتيا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 18.8٪ و 16.6٪ على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

واختتمت المجر (16.6٪) وليتوانيا (15.3٪) المراكز الخمسة الأولى.

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ووفقا للبيانات التي تتبعها نايت فرانك ، شهدت اليونان وأيسلندا والمكسيك زيادة في أسعار المنازل بنسبة 14.5٪ و 13.4٪ و 11.7٪ على التوالي ، في حين احتلت البرتغال (11.4٪) وسنغافورة (11.3٪) المراكز العشرة الأولى.

وأضافت الشركة الاستشارية أن سوق العقارات العالمي شهد نموا في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 3.6٪ في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض عن زيادة بنسبة 5.7٪ في الربع السابق.

تركيا العقارات اسعار العقارات

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