بتيجي في أي سن.. كيف تحمي نفسك من الزوائد اللحمية بالأنف

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الزوائد اللحمية الحميدة في الأنف تصيب الإنسان منذ الولادة بشكل فطري

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الزوائد اللحمية الحميدة في الأنف يمكن أن تتكون في أي سن وتسبب مضاعفات عديدة مثل الصداع والشخير وضيق التنفس ونقص الأكسجين



لن يتمكن الجميع من منع الزوائد اللحمية الأنفية بسبب شدة الحالة، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة نفسك في الوقاية أو تقليل الأضرار

ووفقا لموقع كلافيند كلينك تشمل استراتيجيات الوقاية من الزوائد اللحمية ما يلي:

اتبع تعليمات طبيبك بشأن تناول أدوية الحساسية والربو.

تجنب استنشاق المواد المسببة للحساسية أو المهيجات المحمولة بالهواء والتي تؤدي إلى التهاب أنفك وتجويف الجيوب الأنفية.

ممارسة النظافة الجيدة للوقاية من الزوائد اللحمية.

استخدم جهاز ترطيب الهواء في منزلك للمساعدة في ترطيب ممرات التنفس.

استخدم غسولًا أو رذاذًا للأنف بمحلول ملحي لإزالة مسببات الحساسية أو المهيجات الأخرى التي قد تسبب سلائل الأنف.