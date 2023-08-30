22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

شهدت الساعات الماضية، حدوث مشاجرة بين النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، مع مسئولي الفريق السكندري.

وزار أجايي نادي سموحة من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ولكنها لم تثمر بالنجاح وأدت إلى تحطيمه للزجاج وتعرضه لإصابة في يده أدت إلى إجراءه 22 غرزة بها.

وذهب اللاعب أجايي إلى عيادة النادي في سموحة من أجل معالجة الجرح الذي تسبب الزجاج به في يده.

خطوة سموحة ضد أجايي

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي سموحة قد قام بعمل محضر في أحد أقسام الشرطة، ضد اللاعب النيجيري أجايي.

وانضم أجايي إلى نادي سموحة في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف فريق نصر بنغازي الليبي.